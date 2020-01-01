Système et accessoire pour pose de plafond

Les systèmes et accessoires pour pose de plafond sont essentiels à la mise en œuvre efficace des plafonds suspendus, tendus ou collés. Rails, suspentes, cornières, clips, chevilles et fixations spécifiques assurent la stabilité, la durabilité et la précision de l’installation. Leur choix dépend du type de plafond et des contraintes du chantier : résistance au feu, isolation phonique, facilité de démontage, etc. Une pose bien réalisée garantit non seulement l’esthétique du résultat, mais aussi le bon fonctionnement des équipements techniques intégrés. Cette page vous propose une sélection complète de solutions compatibles avec les différents types de plafonds utilisés dans le BTP.