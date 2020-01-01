Le tableau d’affichage de consigne regroupe les instructions de sécurité et les consignes à suivre en cas d’incendie. Obligatoire dans de nombreux établissements recevant du public ou des salariés, il indique clairement les procédures d’évacuation, les numéros d’urgence et l’emplacement des équipements. Résistant, lisible et conforme aux normes, ce support d’information est un maillon essentiel de la prévention incendie. Explorez les modèles disponibles pour vos projets.