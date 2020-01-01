Tableau de distribution principale, secondaire

Les tableaux de distribution, qu'ils soient principaux ou secondaires, jouent un rôle crucial dans la gestion efficace et sécurisée de l'électricité au sein des bâtiments. Le tableau principal reçoit l'alimentation électrique et la répartit vers les différents circuits, tandis que le tableau secondaire, également appelé tableau divisionnaire, est utilisé pour étendre le réseau électrique dans des zones spécifiques, comme une extension ou un garage. Ces tableaux abritent des dispositifs de protection, tels que des disjoncteurs et des interrupteurs différentiels, assurant la sécurité des installations et des occupants en cas de surcharge ou de court-circuit. Conformes aux normes en vigueur, ils garantissent une distribution électrique fiable et adaptée aux besoins des professionnels du BTP. Découvrez notre sélection de solutions techniques et de produits alliant performance, durabilité et conformité réglementaire pour vos projets d'installation ou de rénovation électrique.​