Tableau et synoptique lumineux

Les tableaux et synoptiques lumineux permettent une visualisation claire de l’état d’un système technique ou de sécurité dans un bâtiment. Utilisés en centrale de sécurité incendie, dans les salles de contrôle ou dans les installations industrielles, ils indiquent en temps réel les états, alarmes ou défauts sur un plan simplifié. Grâce à des voyants, LED ou afficheurs, ils facilitent l’intervention rapide des opérateurs et la gestion des événements. Retrouvez ici les solutions adaptées à vos projets de supervision.