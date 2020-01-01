Taquet, profilé à noyer dans le béton pour fixation : une solution intégrée à la structure pour garantir une fixation fiable et durable. Ces éléments sont posés directement dans le béton lors du coulage pour permettre l’ancrage ultérieur d’équipements, de garde-corps ou d’éléments de façade. Ils assurent une liaison solide entre les parties structurelles et les accessoires ou finitions, tout en simplifiant les interventions postérieures. Ces produits sont conçus pour résister aux efforts mécaniques et aux contraintes environnementales. Très utilisés dans la préfabrication et le gros œuvre, ils répondent aux exigences des professionnels en matière de sécurité, d’alignement et de performance.