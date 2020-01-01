La targette est un dispositif mécanique de verrouillage manuel, souvent utilisé en complément d’une serrure. Montée en surface, elle permet de fermer rapidement une porte, une fenêtre ou un portillon, de l’intérieur comme de l’extérieur. Elle se décline en version horizontale ou verticale, avec pêne rond ou plat. En acier, laiton ou inox, elle résiste aux manipulations répétées et aux conditions extérieures. La targette est appréciée pour sa simplicité, sa robustesse et sa pose rapide, aussi bien en usage résidentiel que dans le bâtiment professionnel.