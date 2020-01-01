Le télérupteur, temporisateur est un dispositif essentiel pour automatiser et rationaliser la gestion de l’éclairage ou d’autres circuits électriques dans les bâtiments. Le télérupteur permet de commander un point lumineux depuis plusieurs boutons poussoirs, sans modification du câblage en cas d’ajout de points de commande. Quant au temporisateur, il autorise l’alimentation d’un circuit pendant un temps déterminé, idéal pour des équipements devant s’arrêter automatiquement. Ces solutions sont particulièrement utilisées dans les parties communes d’immeubles, les parkings ou les bâtiments tertiaires. Proposés en versions modulaires pour tableau électrique ou intégrés dans des boîtiers compacts, les modèles récents offrent des réglages précis, une grande fiabilité et une faible consommation. Le télérupteur, temporisateur est un allié de choix pour optimiser confort, sécurité et efficacité énergétique sur site.