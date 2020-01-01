Tige filetée : un élément de fixation polyvalent, utilisé pour le support, la suspension ou l’assemblage d’équipements dans tous types de chantiers. Disponible en différentes longueurs, diamètres et matières (acier brut, galvanisé, inox), elle s’adapte à de nombreuses configurations : plafonds suspendus, structures métalliques, installations techniques… Facile à couper et à ajuster sur site, la tige filetée offre une grande flexibilité de mise en œuvre. Elle constitue une solution fiable et économique, plébiscitée par les professionnels pour ses performances mécaniques et sa compatibilité avec divers accessoires.