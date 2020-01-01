Le transfo BT-BT de sécurité étanche est utilisé pour isoler électriquement un circuit basse tension d’un autre, tout en assurant une parfaite protection contre l’humidité, la poussière et les projections. Sa conception étanche en fait une solution idéale pour les environnements sensibles ou humides, comme les locaux techniques, les installations industrielles ou les zones extérieures abritées. Le transfo BT-BT de sécurité étanche garantit une alimentation stable et sécurisée pour les dispositifs à basse tension, tout en limitant les risques d’électrocution ou de défaillance électrique. Conforme aux normes en vigueur, il est disponible en plusieurs puissances et tensions de sortie. Le transfo BT-BT de sécurité étanche s’intègre facilement dans les tableaux électriques, armoires de commande ou équipements spécifiques, apportant fiabilité, compacité et robustesse.