Le transfo BT-BT de sécurité monophasé permet d’isoler deux circuits électriques basse tension tout en assurant une alimentation fiable et sécurisée. Il est couramment utilisé dans les installations tertiaires ou industrielles pour alimenter des équipements sensibles ou des circuits de commande. Le transfo BT-BT de sécurité monophasé est conçu pour prévenir les risques de contact direct avec le réseau principal, assurant ainsi une protection renforcée pour les opérateurs. Compact et performant, il garantit une tension stable et une excellente endurance en fonctionnement continu. Proposé avec différents niveaux de puissance, il s’intègre facilement dans un tableau électrique ou une armoire technique. Conforme aux normes de sécurité en vigueur, le transfo BT-BT de sécurité monophasé répond aux exigences des environnements contraints nécessitant une isolation parfaite.