Le transfo BT-BT de sécurité triphasé nu ou protégé de sécurité permet l’isolement électrique entre deux circuits basse tension triphasés, tout en garantissant la sécurité des personnes et des équipements. Qu’il soit livré nu, pour une intégration directe dans une armoire, ou protégé de sécurité, dans un boîtier renforcé, il répond aux exigences des environnements industriels, tertiaires ou techniques. Le transfo BT-BT de sécurité triphasé nu ou protégé de sécurité est essentiel pour alimenter des circuits de commande, des machines ou des éclairages sans risque de contact direct avec le réseau principal. Il offre une excellente fiabilité, une régulation précise et une large gamme de puissances. Conforme aux normes de sécurité en vigueur, le transfo BT-BT de sécurité triphasé nu ou protégé de sécurité s’adapte à toutes les configurations de tableaux électriques et systèmes d’alimentation protégés.