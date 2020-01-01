Le transformateur élévateur MT-HT et HT-HT joue un rôle clé dans le transport d’électricité à longue distance. Il permet d’augmenter la tension moyenne (MT) ou haute (HT) produite localement pour la faire transiter sur le réseau à très haute tension, limitant ainsi les pertes d’énergie. Utilisés dans les centrales électriques, les parcs photovoltaïques ou éoliens, ces transformateurs assurent une conversion efficace, stable et sécurisée. Ils sont conçus pour supporter des puissances élevées, avec des isolants haute performance, un refroidissement adapté (à huile ou sec) et des dispositifs de protection intégrés. Leur conception respecte les normes strictes de sécurité et de rendement énergétique. Idéaux pour les installations de production ou les postes source, ces équipements sont essentiels à la stabilité du réseau. Consulte ici les solutions adaptées aux infrastructures exigeantes.