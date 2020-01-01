Le transformateur HT-MT et MT-BT permet d’abaisser la tension électrique entre les différents niveaux du réseau pour une distribution sécurisée et adaptée aux usages. En HT-MT, il convertit la haute tension en moyenne tension pour alimenter les postes sources ; en MT-BT, il abaisse la moyenne tension pour la distribution vers les équipements des bâtiments, sites industriels ou zones tertiaires. Ces transformateurs sont conçus pour assurer un rendement élevé, une faible perte énergétique et une grande fiabilité, tout en respectant les normes en vigueur. À huile ou secs, ils sont installés en intérieur ou extérieur selon les besoins du projet. Ils peuvent intégrer des équipements de surveillance, de protection et de coupure pour un pilotage optimisé. Consulte ici une sélection de transformateurs adaptés aux exigences du BTP et des infrastructures électriques modernes.