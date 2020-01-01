Transformation, poste haute tension

Les équipements de transformation et les postes haute tension sont essentiels pour assurer la distribution sécurisée et efficace de l’électricité dans les bâtiments industriels, tertiaires ou les infrastructures publiques. Les transformateurs abaissent ou élèvent la tension pour adapter l’énergie aux besoins des installations. Les postes HTA/BT intègrent des cellules de protection, des transformateurs et des dispositifs de contrôle pour garantir la continuité d’alimentation, la sécurité des personnes et la conformité aux normes en vigueur. Leur conception doit répondre à des contraintes de fiabilité, d’accessibilité et de maintenance. Ces installations sont indispensables dans les environnements à forte puissance ou nécessitant une alimentation stable et sécurisée.