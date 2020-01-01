Trappe, volet et châssis de désenfumage
Lire plus…
Les trappes, volets et châssis de désenfumage font partie des dispositifs permettant l’évacuation naturelle des fumées en cas d’incendie. Installés en toiture ou façade, ils s’ouvrent manuellement ou automatiquement pour libérer les fumées toxiques. Ces éléments sont conçus pour s’intégrer dans tous types de bâtiments tout en respectant les normes de désenfumage. Consultez les produits proposés pour équiper efficacement vos projets en sécurité incendie.