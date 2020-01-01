Tube en cuivre

Les tubes en cuivre sont largement utilisés dans les installations de plomberie, de chauffage et de gaz grâce à leurs qualités techniques : excellente conductivité thermique, résistance à la corrosion, longue durée de vie. Disponibles en version écrouie (rigide) ou recuite (malléable), ils s’adaptent à tous types de chantiers, en apparent comme en encastré. Les tubes peuvent être assemblés par soudure, sertissage ou emboîtement selon les contraintes techniques du réseau. Leur compatibilité avec l’eau potable et leur durabilité en font un choix de référence pour les professionnels du bâtiment. Sur cette page, retrouvez une sélection de tubes en cuivre conformes aux normes en vigueur, adaptés aux travaux en neuf comme en rénovation.