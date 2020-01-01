Tube en polyéthylène

Les tubes en polyéthylène (PE) sont largement utilisés pour la distribution d’eau potable, l’irrigation, les réseaux enterrés ou les systèmes d’assainissement. Robustes, flexibles et résistants aux chocs comme à la corrosion, ils sont adaptés aux environnements extérieurs et aux installations souterraines. Le PEHD (polyéthylène haute densité) se distingue par sa tenue en pression et en température. Ces tubes se posent facilement grâce à des systèmes de raccordement mécaniques ou électrosoudables. Sur cette page, retrouvez une sélection de tubes en polyéthylène conformes aux normes, conçus pour les professionnels du BTP et des travaux publics.