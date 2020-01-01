Tube en PVC

Les tubes en PVC sont incontournables pour les réseaux d’évacuation des eaux usées, pluviales ou d’assainissement. Légers, économiques et faciles à mettre en œuvre, ils offrent une excellente résistance aux agents chimiques et une grande longévité. Ils sont disponibles en différents diamètres et longueurs, adaptés aux besoins des installations domestiques, collectives ou industrielles. Leur assemblage se fait par collage avec un adhésif spécifique, garantissant une parfaite étanchéité. Sur cette page, retrouvez une sélection de tubes PVC conformes aux normes en vigueur, pensés pour répondre aux attentes des professionnels du BTP.