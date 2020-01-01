Tube et raccord en CPVC

Le CPVC (polychlorure de vinyle chloré) est un matériau haute performance destiné aux réseaux d’eau chaude ou de fluides agressifs. Plus résistant que le PVC classique, il supporte des températures jusqu’à 90 °C et trouve sa place dans les installations sanitaires, industrielles ou de chauffage. Les tubes et raccords en CPVC se posent rapidement par collage avec une colle adaptée. Leur légèreté et leur résistance chimique en font une alternative fiable aux matériaux métalliques dans certains environnements contraignants. Retrouvez ici une sélection de tubes et raccords CPVC techniques, conçus pour les professionnels du BTP.