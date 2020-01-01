Tuyau flexible de raccordement sur tube en polyéthylène

Les tuyaux flexibles de raccordement pour tubes en polyéthylène offrent une solution pratique pour connecter rapidement deux équipements ou sections de réseau. Utilisés dans les installations d’arrosage, les branchements d’eau potable ou les systèmes temporaires, ils compensent les mouvements du sol et facilitent les adaptations de dernière minute sur chantier. Leur flexibilité permet une pose sans outillage lourd, même dans des zones difficiles d’accès. Munis d'embouts adaptés aux tubes PE, ils assurent un raccordement étanche et fiable. Sur cette page, retrouvez une sélection de tuyaux flexibles pour raccordement PE, conçus pour les exigences du terrain.