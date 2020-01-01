L'urinoir est un équipement sanitaire pratique et économique, particulièrement adapté aux lieux publics ou aux installations collectives comme les établissements scolaires, sportifs, ou hôteliers. Conçu pour offrir une solution d’hygiène rapide et efficace, l’urinoir est disponible en versions murales, sur pied ou encastrées, et se décline en divers matériaux tels que la céramique, l'inox ou le verre. Certains modèles sont équipés de dispositifs écologiques permettant de réduire la consommation d’eau, tout en garantissant un nettoyage facile et une durabilité optimale. Découvrez notre sélection d’urinoirs pour répondre aux exigences des projets de grande envergure dans le secteur du BTP.