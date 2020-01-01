Urinoir et accessoire pour collectivité

Les urinoirs et leurs accessoires pour collectivité sont des équipements essentiels dans les lieux à forte fréquentation tels que les écoles, les stades, les gares, les restaurants ou les établissements publics. Conçus pour une utilisation efficace et hygiénique, ces équipements permettent d'optimiser l'espace et de réduire les attentes. Disponibles en modèles muraux ou sur pied, en céramique ou en inox, les urinoirs sont souvent associés à des systèmes de commande automatique ou à des dispositifs écologiques permettant de réduire la consommation d’eau. Les accessoires tels que les séparateurs, les robinets temporisés et les dispositifs de nettoyage automatique garantissent l’hygiène et le confort d’utilisation. Découvrez notre sélection d’urinoirs et accessoires pour collectivité, adaptés aux besoins des professionnels du BTP.