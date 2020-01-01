Le ventilateur de désenfumage est utilisé pour forcer l’évacuation des fumées dans le cadre d’un désenfumage mécanique. Il assure le renouvellement de l’air dans les cages d’escaliers, parkings ou locaux techniques. Ce dispositif permet d’extraire efficacement les fumées et de préserver des volumes respirables. Résistants à la chaleur, les ventilateurs doivent être dimensionnés selon la configuration du bâtiment. Découvrez les modèles disponibles pour une mise en conformité optimale.