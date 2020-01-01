Le verre clair antireflet ou réfléchissant est conçu pour optimiser la transmission lumineuse tout en réduisant les reflets gênants ou les apports solaires excessifs. Le verre antireflet est idéal pour les vitrines, musées, écrans ou devantures, tandis que le verre réfléchissant protège des rayons solaires et limite la surchauffe intérieure. Utilisé dans les façades, les bureaux ou les bâtiments tertiaires, ce vitrage améliore le confort visuel et thermique des occupants tout en préservant l’esthétique architecturale. Il peut également participer aux performances énergétiques globales du bâtiment. Découvrez ici les solutions adaptées à vos besoins en lumière naturelle maîtrisée et protection solaire.