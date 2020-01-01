Le verre traité regroupe l’ensemble des vitrages ayant subi un traitement thermique, chimique ou de surface pour améliorer leurs performances. Ces traitements permettent d’augmenter la résistance aux chocs (verre trempé), la sécurité (verre feuilleté), le contrôle solaire, l’isolation thermique ou encore les qualités autonettoyantes. Utilisé dans les menuiseries extérieures, les cloisons, les façades ou les vitrages techniques, le verre traité répond aux exigences des professionnels en matière de confort, de durabilité et de réglementation. Certains traitements apportent également des effets décoratifs ou anti-reflets. Parcourez notre sélection de verres traités pour choisir la solution la plus adaptée à vos projets architecturaux.