Le verre coulé est un vitrage obtenu par passage du verre en fusion entre deux rouleaux, offrant une surface texturée ou décorative. Utilisé pour ses qualités de diffusion lumineuse, il est idéal pour préserver l’intimité tout en laissant passer la lumière. Ce verre est apprécié dans les cloisons, portes intérieures, sanitaires, verrières ou vitrages décoratifs. Disponible en plusieurs motifs et finitions, il peut également être feuilleté ou trempé pour renforcer sa sécurité. Sa texture apporte un aspect esthétique distinctif tout en conservant les propriétés verrières essentielles. Les professionnels disposent ainsi d’un vitrage polyvalent, facile à intégrer dans des projets neufs ou en rénovation. Parcourez les solutions adaptées à vos besoins techniques et décoratifs.