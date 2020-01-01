Le verre est un matériau incontournable dans le secteur du bâtiment, apprécié pour sa transparence, sa solidité et sa polyvalence. Utilisé en façade, cloison, fenêtre, garde-corps ou mobilier, il répond à de nombreuses exigences techniques et esthétiques. Qu’il soit brut, trempé, feuilleté, isolant ou décoratif, le verre s’adapte à tous les types de projets en neuf comme en rénovation. Il peut offrir des performances variées : résistance mécanique, isolation thermique ou acoustique, sécurité, protection solaire ou encore contrôle de la lumière. Disponible en différentes épaisseurs, teintes et finitions, il permet aux professionnels du bâtiment de combiner esthétisme, fonctionnalité et durabilité. Explorez les solutions verrières disponibles pour concrétiser vos réalisations.