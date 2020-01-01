Le verre coupe-feu à âme infumescente combine protection incendie et transparence. Grâce à son intercalaire spécial, il limite la transmission de chaleur et bloque flammes et fumées. Ce vitrage technique s’intègre dans des cloisons, portes ou façades, sans compromettre l’esthétique ou la lumière naturelle. Idéal pour les bâtiments tertiaires, publics ou résidentiels, il répond aux exigences de résistance au feu tout en valorisant les espaces. Parcourez les références disponibles pour vos projets.