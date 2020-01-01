Le verre feuilleté anti-vandalisme est conçu pour résister aux tentatives d’effraction et aux actes de malveillance. Grâce à plusieurs couches de verre et de films intercalaires haute performance, il retarde significativement la pénétration, même sous choc répété. Ce vitrage est idéal pour sécuriser les vitrines de magasins, les façades d’agences bancaires, les bâtiments publics ou les halls d’immeuble. Il peut aussi être utilisé dans les logements pour renforcer la sécurité sans modifier l’esthétique du bâtiment. Disponible en différentes classes de résistance, il combine transparence, robustesse et tranquillité d’esprit. Parcourez les solutions proposées pour choisir un vitrage conforme aux normes de sécurité les plus strictes.