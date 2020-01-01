Le verre feuilleté est composé de deux ou plusieurs feuilles de verre assemblées par des films plastiques intercalaires. Ce procédé garantit une excellente sécurité : en cas de choc, les fragments restent collés au film, réduisant les risques de blessure. Ce vitrage est également apprécié pour ses performances acoustiques, sa protection contre les UV et ses propriétés anti-effraction. Il est utilisé dans les façades, toitures vitrées, garde-corps, vitrines, cloisons ou verrières. Disponible en version claire, colorée, décorative ou avec contrôle solaire, il s’adapte à tous les projets où la sécurité et le confort sont essentiels. Consultez notre sélection pour trouver le verre feuilleté adapté à vos chantiers.