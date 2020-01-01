Le verre feuilleté antibruit associe des films acoustiques spécifiques à deux feuilles de verre pour atténuer efficacement les nuisances sonores. Ce vitrage technique est conçu pour améliorer le confort acoustique dans les zones bruyantes : centres urbains, voies ferrées, aéroports ou axes routiers. Il peut être utilisé en façade, en vitrage de fenêtre, en cloison ou en verrière. En plus de ses performances phoniques, il conserve les atouts du verre feuilleté en matière de sécurité et de protection UV. Ce vitrage est compatible avec les menuiseries traditionnelles et répond aux exigences des professionnels en matière de bien-être et de qualité de vie. Découvrez les produits disponibles pour réduire les bruits tout en sécurisant vos espaces.