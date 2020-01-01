Le verre feuilleté simple est un vitrage de sécurité composé de deux feuilles de verre liées entre elles par un film plastique (généralement du PVB). En cas d’impact, les éclats restent collés au film, évitant les blessures et les chutes de verre. Ce vitrage est couramment utilisé pour les applications nécessitant une protection basique : fenêtres, cloisons, verrières, vitrines ou éléments de décoration. Il assure également une bonne filtration des rayons UV et une protection acoustique modérée. Facile à intégrer dans les menuiseries classiques, il constitue un choix fiable pour les professionnels à la recherche d’un vitrage sûr et abordable. Découvrez les modèles proposés pour sécuriser efficacement vos projets.