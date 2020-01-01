Le verre imprimé est un verre décoratif dont la surface présente un motif en relief obtenu par laminage à chaud. Il combine esthétique et fonctionnalité en offrant transparence partielle et diffusion de la lumière, tout en limitant la visibilité directe. Ce vitrage est souvent utilisé dans les cloisons, portes intérieures, cabines de douche, garde-corps ou mobilier. Il existe en différents motifs, épaisseurs et teintes pour s’adapter aux contraintes architecturales et au style recherché. Le verre imprimé peut également être trempé ou feuilleté pour répondre aux exigences de sécurité. C’est une solution appréciée pour son rendu visuel, sa facilité de pose et sa compatibilité avec les projets résidentiels ou tertiaires.