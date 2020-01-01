Le verre isolant thermique est un vitrage composé de deux ou plusieurs feuilles de verre séparées par une lame d’air ou de gaz, permettant de limiter les pertes de chaleur. Il améliore l’efficacité énergétique du bâtiment, réduit les consommations de chauffage et participe au confort des occupants. Utilisé en façade, fenêtre, véranda ou verrière, ce vitrage est incontournable pour les projets de rénovation énergétique ou les constructions neuves conformes à la réglementation thermique. Il peut intégrer des verres à faible émissivité, des intercalaires spécifiques ou des traitements solaires pour renforcer ses performances. Retrouvez ici les solutions adaptées à vos exigences thermiques.