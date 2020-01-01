Le verre profilé, aussi appelé verre en U, est un vitrage structurel à section cannelée utilisé dans les façades, sheds ou verrières industrielles. Sa forme permet de réaliser des parois continues et légères tout en assurant une excellente diffusion lumineuse naturelle. Résistant, facile à poser et à entretenir, il s’adapte aux bâtiments tertiaires, industriels, équipements publics ou logements collectifs. Ce vitrage peut être simple ou à double paroi, avec ou sans armature, et recevoir un traitement thermique ou opacifiant selon les besoins. Il répond aux exigences en matière d’isolation, de sécurité et de transmission lumineuse. Découvrez les solutions disponibles pour intégrer du verre profilé à vos projets architecturaux.