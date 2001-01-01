Verrou, cadenas

Les verrous et cadenas assurent une protection ponctuelle ou permanente contre l’intrusion. Le verrou se fixe directement sur la porte pour un verrouillage mécanique simple ou multipoint. Le cadenas, mobile, permet de sécuriser portails, locaux techniques, casiers ou coffres. À clé, à code ou à combinaison, ces dispositifs sont disponibles en versions renforcées, anti-sciage, ou étanches pour l’extérieur. Indispensables sur chantier comme en usage domestique, ils combinent facilité d’usage, fiabilité et résistance aux tentatives d’effraction.