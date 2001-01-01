Verrouillage électrique des issues de secours
Lire plus…
Le verrouillage électrique des issues de secours sécurise les accès tout en garantissant leur ouverture immédiate en cas d’évacuation. Ces dispositifs permettent de contrôler les passages en fonctionnement normal, puis de libérer automatiquement les portes en cas d’incendie ou d’alarme. Conformes aux normes de sécurité incendie, ils sont particulièrement adaptés aux ERP, hôpitaux ou bâtiments tertiaires. Explorez les solutions disponibles pour allier contrôle d’accès et sécurité des personnes.