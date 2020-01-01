Vis, agrafe, rivet : trois solutions de fixation complémentaires pour répondre aux exigences variées des chantiers du bâtiment. La vis offre une fixation démontable et robuste, idéale pour le bois, le métal ou le PVC. L’agrafe, rapide à poser, est souvent utilisée pour la fixation de revêtements légers ou d’isolants. Le rivet, quant à lui, permet un assemblage permanent, résistant aux vibrations et aux déformations. Ces systèmes s’adaptent aux contraintes techniques, aux matériaux, et aux conditions d’usage. Retrouvez ici une sélection de produits performants pour des fixations durables, faciles à mettre en œuvre, et conformes aux attentes des professionnels.