Visualisation de trafic, contrôle de trafic

Les solutions de visualisation de trafic et de contrôle de trafic permettent de surveiller en temps réel les conditions de circulation et d’optimiser la gestion des flux. Caméras intelligentes, capteurs routiers, radars, logiciels de supervision et panneaux à messages variables sont utilisés pour détecter les congestions, anticiper les incidents et adapter les régulations. Ces dispositifs sont essentiels pour les gestionnaires d’infrastructures, collectivités et exploitants d’autoroutes. Ils facilitent une mobilité plus fluide, une meilleure sécurité des usagers et une réponse rapide en cas d’urgence. Grâce à l’analyse des données collectées, les opérateurs peuvent adapter les plans de circulation, programmer des interventions ou piloter les feux tricolores à distance. Découvre ici des technologies de contrôle du trafic adaptées aux enjeux urbains et interurbains.