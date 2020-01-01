WC avec broyeur intégré, chimique, mobile

Les WC avec broyeur intégré, chimique ou mobile sont des solutions pratiques pour les installations temporaires ou dans les lieux où l’évacuation des eaux usées est complexe, comme dans les chantiers, événements en plein air ou espaces modulaires. Ces WC sont équipés d’un système de broyage des déchets, permettant une évacuation facile dans des canalisations de petit diamètre, ou même sans réseau d’égout. Les modèles chimiques, quant à eux, utilisent un réservoir de produits désinfectants pour assurer l’hygiène. Compacts et mobiles, ils sont faciles à installer et à déplacer, offrant une grande flexibilité pour les professionnels du BTP ou les organisateurs d'événements. Découvrez notre sélection de WC avec broyeur intégré, adaptés aux besoins des projets temporaires ou spécifiques.