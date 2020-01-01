Le WC siège à la turque est un modèle traditionnel, souvent utilisé dans les espaces publics ou dans certains pays. Ce type de WC est conçu pour être utilisé en position accroupie, offrant une solution hygiénique et pratique pour les utilisateurs. Composé d’une cuvette en céramique ou en porcelaine, il est souvent équipé de mécanismes de chasse d’eau simples, mais efficaces. Ce modèle est particulièrement adapté aux installations où l’accessibilité et la rapidité d’utilisation sont des critères essentiels. Facile à entretenir et durable, le WC siège à la turque reste une option fiable et économique dans les projets collectifs ou à forte affluence. Découvrez notre sélection adaptée aux professionnels du BTP.