WC, WC sous vide

Les WC sous vide sont des équipements innovants qui permettent une réduction significative de la consommation d'eau, tout en offrant un confort d’utilisation équivalent aux WC traditionnels. Ce système utilise un mécanisme de dépression pour évacuer les déchets, ce qui permet une chasse d’eau plus efficace, en particulier dans les espaces où l’optimisation de l’eau est une priorité, comme dans les lieux publics ou les bâtiments à faible consommation. Compact et facile à installer, le WC sous vide est une solution idéale pour les projets écologiques, les espaces restreints ou les bâtiments où la gestion de l’eau est un enjeu majeur. Découvrez notre sélection de WC sous vide conçus pour répondre aux besoins des professionnels du BTP.