Le matériau béton et ses constituants

Le Cerib dispose d’une salle d’essais équipée de différents matériels et appareillages permettant de réaliser des essais performantiels et de la modélisation : analyse de la porosité accessible à l’eau, migration des chlorures et perméabilité au gaz, essai de résistivité électrique, essai de carbonatation par méthode accélérée, essai de gel-dégel, essai d’écaillage, essai de résistance aux environnements chimiquement agressifs par méthode accélérée…



L’ensemble de ces dispositifs permet d’évaluer des paramètres fondamentaux de la durabilité des bétons et donc aider au choix de formules de béton adaptées à l’environnement considéré ou contribuer au diagnostic d’ouvrages existants. Ces paramètres peuvent également être utilisés dans des modèles prédictifs de calcul de durée de vie des structures ou des ouvrages.



Le laboratoire Microstructure du Cerib utilise différents équipements appropriés dans de nombreuses applications tant pour la caractérisation de nouveaux constituants que dans le cadre d’expertise afin d’identifier l’origine d’éventuels désordres esthétiques ou structurels.



Le laboratoire Chimie des matériaux du Cerib permet de réaliser des essais chimiques sur eaux de gâchage, granulats, adjuvants, ciments et mortiers, additions, bétons, grâce à ses équipements performants.



Pour les essais de durabilité suivants : gel/dégel, porosité, perméabilité et migration des ions chlorure, le Cerib est accrédité COFRAC Essais (Accréditation n° 1-0001 – portée disponible sur www.cofrac.fr).



Le laboratoire Microstructure du Cerib utilise différents équipements :

Microscope Électronique à Balayage (MEB) : réalisation des observations en haute résolution de la surface d’un échantillon en béton à l’échelle de la microstructure. Cet appareil est couplé à un détecteur EDX permettant de déterminer la composition chimique du matériau ainsi que la répartition des éléments chimiques par cartographie.

Diffractomètre de Rayon X (DRX) : détection des phases minéralogiques qui composent le matériau analysé.

Analyseur thermogravimétrique (ATD/TG) : détermination de la perte de masse ou des changements de phases caractéristiques d’un matériau.

Pour le matériau béton : mesure de la teneur en eau du béton, des carbonates présents…

Équipements d’expertise.