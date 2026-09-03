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CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la distribution de systèmes de cheminées, de conduits de fumée et de solutions d'évacuation de fumées pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Fondée il y a plusieurs décennies, l'entreprise s'est imposée comme un acteur incontournable grâce à son expertise technique, sa qualité de produits et son engagement envers l'innovation.

L'histoire de CHEMINÉES POUJOULAT remonte à ses débuts modestes en tant qu'entreprise familiale. Au fil des années, grâce à sa passion pour la technologie de chauffage et à sa volonté constante d'améliorer les normes de sécurité et d'efficacité, l'entreprise a connu une croissance continue. Aujourd'hui, elle est reconnue non seulement pour son excellence dans le domaine des cheminées et des conduits de fumée, mais aussi pour sa contribution à l'évolution des normes de sécurité dans l'industrie.

CHEMINÉES POUJOULAT propose une vaste gamme de produits et de solutions pour répondre aux besoins variés de ses clients. Cela inclut des systèmes de cheminées modulaires, des conduits de fumée isolés, des solutions d'évacuation de fumées pour les systèmes de chauffage au bois, au gaz, au fioul, ainsi que des accessoires associés tels que les chapeaux de cheminée, les raccords et les isolants thermiques.

L'entreprise accorde une importance primordiale à l'innovation et à la recherche. Grâce à son département de recherche et développement dédié, CHEMINÉES POUJOULAT travaille constamment à l'amélioration de ses produits existants et à la conception de nouvelles solutions répondant aux défis techniques et environnementaux contemporains. Cette démarche vise à garantir des performances optimales, une durabilité accrue et une conformité aux réglementations les plus récentes.

CHEMINÉES POUJOULAT est également reconnue pour son engagement envers l'environnement. L'entreprise développe des solutions de chauffage respectueuses de l'environnement, favorisant l'utilisation efficace des énergies renouvelables et contribuant ainsi à réduire l'empreinte carbone des systèmes de chauffage.

Avec une présence internationale étendue, CHEMINÉES POUJOULAT dessert des clients dans de nombreux pays à travers le monde. Grâce à un réseau de partenaires et de distributeurs soigneusement sélectionnés, l'entreprise offre un service de qualité et des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque marché.

CHEMINÉES POUJOULAT incarne l'excellence dans l'industrie des cheminées et des systèmes d'évacuation de fumée. Grâce à son héritage d'innovation, son engagement envers la qualité et sa vision axée sur l'avenir, l'entreprise continue d'être un acteur majeur qui contribue à la sécurité, à la durabilité et au confort dans le domaine du chauffage résidentiel, commercial et industriel.

Découvrez les solutions CHEMINÉES POUJOULAT :



MAISON INDIVIDUELLE :

Sorties de toit

Conduits de cheminée

Conduits de tubage

Conduits de raccordement

Récupération et distribution d'air chaud

Aspire-fumées

Filtration

Entretien

Ventilation

Domotique

Personnalisation

COLLECTIF, TERTIAIRE, INDUSTRIE :