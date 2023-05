Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les projets résidentiels et tertiaires. Nous ouvrons la porte à tous vos projets!



La force d’un groupe mondial, la flexibilité d’une entreprise locale.

En France, le groupe JELD-WEN rassemble 400 salariés autour de 2 sites de fabrication dans le Gers et en Corrèze. Nos collaboratrices et collaborateurs partagent chaque jour leur savoir-faire et leur expertise pour développer et fabriquer des produits performants de qualité pour répondre aux besoins actuels, anticiper les besoins futurs et dépasser les attentes.

Nos gammes de portes et blocs-portes de décoration et techniques offrent des solutions aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire.

Autour d'une organisation de production recentrée en France, nous concevons, développons, fabriquons nos portes et blocs-portes dans nos 2 usines françaises avec l'engagement de conduire nos opérations dans le respect de l'environnement et être toujours plus performant en la matière.



Nos portes et blocs-portes sont certifiés PEFC et conformes au règlement sur le bois de l'Union Européenne. Nos produits sont issus de matériaux bio-sourcés et sont reconnus énergétiquement sobres et non polluants, ils sont classés A+(à très faibles émissions de COV). Nos solutions Portes Intérieures répondent parfaitement aux exigences de qualité HQe, LEED ou BREAM et disposent d'une Fiche de Déclaration Environnementale et sanitaire (DEP/FDES).