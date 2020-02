Le Groupe SMABTP trouve son origine dans un groupement d'entrepreneurs parisiens constitué en 1859. Il a pour vocation de répondre à l'ensemble des besoins en assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, qu'il s'agisse de leurs responsabilités, de leurs biens ou d’eux-mêmes.



Leader sur son secteur, le Groupe SMABTP représente le quart du marché national de l'assurance construction et compte plus de 100 000 sociétaires : entreprises, artisans, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et tous ceux qui participent à l'acte de construire.



Conçu pour offrir un service complet d'assurance à l'ensemble des professionnels de la construction et aux particuliers qui s'y rattachent, le Groupe SMABTP rassemble autant d'entités que de domaines d'expertise.



Celles-ci s'articulent autour de deux sociétés mutuelles d'assurance :

- la SMABTP, spécialisée dans l'assurance de dommages aux biens et de responsabilités ;

- la SMAvie BTP, dédiée à l'assurance des personnes (épargne, retraite, prévoyance, santé).