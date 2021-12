Membrane d’étanchéité Rhepanol® fk

Cette membrane en polyisobutylène (P.I.B), sous Avis Technique CSTB depuis 1974, s’intègre dans une démarche HQE grâce à son Ecobilan. Rhepanol® fk est simple et rapide à mettre en œuvre : un produit unique pour toute la toiture (partie courante, relevés…). Aspect zinc ou cuivre joint debout : une solution alternative esthétique, économique et écologique : des atouts pour l’environnement !



Le Rhepanol® hfk de 3T by NORSILK est la troisième génération de membranes synthétiques pour toitures-terrasses de la gamme Rhepanol. Elle succède ainsi au Rhepanol® fk, membrane de seconde génération et première membrane du marché conçue en PIB avec une durée de vie de 40 ans minimum qui elle-même a succédée au Rhepanol® f, la première génération de membrane synthétique d’Europe sous avis technique dès les années 1970.



Avantages produit :

Adapté à tous les types de toitures

Travaux neufs et rénovation

Compatible bitume

Pour tous les types de pose et supports

Haute durabilité grâce au P.I.B.

Haute résistance à la perforation

Résistant à la grêle (DIN EN 13583)

Stabilité dimensionnelle garantie grâce au feutre polyester en sous-face

Exempt de plastifiant et d’halogène

Déclaration Environnemental Produit