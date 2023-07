SEUIL ENCASTRE À CARRELER : terrasse en prolongement de la pièce de vie

Siel est un seuil à carreler à large talon d'assise, idéal pour les baies vitrées, les fenêtres et les portes d'entrée. Il permet de réduire les hauteurs entre sols intérieurs et extérieurs tout en s'affranchissant des coffrages sur chantier.

Ce seuil à carreler intègre, à l'extérieur de la menuiserie, la pente nécessaire prête à être carrelée pour rejoindre la terrasse et sécuriser l'évacuation des eaux de pluie.