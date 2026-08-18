Concept SALTO
La majorité des portes est équipée d’ensembles plaques béquilles ou de cylindres électroniques AUTONOMES. Pour une installation en RESEAU, un ou deux lecteurs muraux en ligne (= bornes actualisatrices)...
Thématique du 14 novembre au 27 novembre
La majorité des portes est équipée d’ensembles plaques béquilles ou de cylindres électroniques AUTONOMES. Pour une installation en RESEAU, un ou deux lecteurs muraux en ligne (= bornes actualisatrices)...
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