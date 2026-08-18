Fenêtres et Vérandas

Store intégré à la fenêtre Franciaflex
Produit breveté, le store intégré associe une fenêtre PVC et un store vénitien ou plissé. Pas de caisson, de vis ou de fils apparents. Le store constitue avec...
Thématique du 31 octobre au 13 novembre
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SELO, fabricant allemand de menuiseries PVC depuis 1968, propose en exclusivité la fenêtre EVOLUTHERM avec renfort en fibre de verre et certification CSTB. Ce concept permet d'optimiser le coefficient...
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